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  • 06.01.2020 01:03
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 01:03

’dan acil durum toplantısı!

temsilcileri, ’de acil bir toplantı gerçekleştirecek. Düzenlenecek toplantıda, ABD’nin ’yi öldürmesinin ardından ’da oluşan kritik durum görüşülecek.

NATO'dan flaş karar

, ABD'nin 'nin 'ta öldürülmesinin ardından 'da oluşan kritik durumu görüşmek için 'de acil bir toplantı gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine danışılmasının ardından toplantının organize edildiğini duyurdu. NATO üyelerinin düzenli aralıklarla toplanmasına rağmen, yarın yapılacak olan toplantı 'ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almasının ardından doğan risk nedeniyle düzenlenecek.

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