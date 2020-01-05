İngiltere Hükümeti, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi.
- Dünya
- 05.01.2020
- Gazete
“İran ve Irak’a gitmeyin”
İngiltere Hükümeti, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi.
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