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“İran ve Irak’a gitmeyin”

İngiltere Hükümeti, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi.

“İran ve Irak’a gitmeyin”
İngiltere Hükümeti, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi.

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