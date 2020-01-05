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  • 05.01.2020 17:43
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 17:48

Meclisi'nden flaş karar! Ülkeden çıkarılacak!

Meclisi'nin, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandığı oturumda, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin saldırısı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak Meclisi'nden flaş karar! Ülkeden çıkarılacak!

Meclisi, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı.

Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve " özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, ABD güçlerinin ülkedeki varlığı ele alınıyor.

Irak Meclisinin, İranlı General ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

329 sandalyeli Irak Meclisindeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınması için milletvekillerine baskı yaptığı iddia edildi.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak." ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMANİ MESAJ ULAŞTIRMAYI PLANLIYORDU"
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yaptığı açıklamalar şöyle; "O gün öldürülmeseydi Süleymani ile görüşecektik. Süleymani bir Suudi Arabistanlı'ya İran'ın mesajını teslim etmeyi planlıyordu. Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi politik bir suikasttır. Parlamentoyu acilen Irak'taki yabancı askerlerin varlığı konusunda önlemler almaya davet ediyorum. "

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