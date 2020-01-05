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  • 05.01.2020 19:51
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 19:58

Başkanı 'den flaş ve Zorlu açıklaması!

Başkanı , Başkanı ile Zorlu'da yapılan görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak, övmek ihanettir. Bu toplantı özel bir büroda oldu ve kimseye haber verilmedi. MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' Zorlu'da yapılan toplantı doğru değildir ve yakışık almamıştır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den flaş Ali Koç ve Zorlu açıklaması!

Başkanı , ekibi Monaco'dan transfer edilen Onyekuru'nun imza töreninde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, 'da yapılan Başkanı , Başkanı ve MHK Başkanı görüşmesi hakkında flaş ifadeler kullandı.

İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklama:
"Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak, övmek ihanettir. Bu toplantı özel bir büroda oldu ve kimseye haber verilmelidir. MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' TFF isterse VAR kayıtları açıklanır. Bunu IFAB söylüyor. Zorlu'da yapılan toplantı doğru değildir ve yakışık almamıştır. Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, ikna etmeye çalışamaz. Zaten ikna olmadıklarını sonraki açıklamalarında gördük. TFF adil ve dürüst yarışma zemini hazırlamalı. TFF Başkanı böyle bir toplantıya koca MHK başkanını çağıramaz. Siz bir görevdeyseniz, bir kulüple ticari ilişki içine giremezsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde bu görev sürdürülemez, 'de de sürdürülmemelidir"

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNA TEPKİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Basketbol Federasyonu'na da tepki gösterdi. Cengiz yaptığı açıklamada, Galatasaray bu ülkeye voleybolu ve basketbolu getirmiştir. Galatasaray'a yapılan kötülük, ülkeye yapılan kötülüktür. Hakemler parkede cinayet işlemiştir. Futbolda değil baskette de taraf tutmalar başlamıştır. Dünkü Ormanspor maçında hakemlik camiası adına utandım! Başka utananlar varsa durumu düzeltsinler. Galatasaray yenilebilir ama mert, adil yarış istiyoruz. Açık teknik faule, faul çalınmadı. Bu iyi niyet değildir. TBF yetkilileri cevap versin, orayı yangın yerine çevirmesinler. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" ifadelerini kullandı.

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