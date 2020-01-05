ABD ve İran arasındaki gerilimi dini de alet ettiler!

ABD, geçtiğimiz gün İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ın başkenti Bağdat'ta füze saldırısıyla öldürdü.

İki ülke bu yaşanan olaydan sonra bir kez daha karşı karşıya gelirken; sosyal medyada da gerilimin devamı olarak din eksenli paylaşımlar yapılmaya başlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hz. İsa ile resmi paylaşılırken, Kasım Süleymani'nin ise Hz. Ali ile resmi paylaşıldı.

TRUMP TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR!

Trump daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."