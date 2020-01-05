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  • 05.01.2020 14:14
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 14:16

üssüne şok saldırı: "Hepsini yok ettik!"

Kenya'da bulunan El-Kaide bağlantılı eş-Şebab unsurları, üssüne saldırı gerçekleştirdi. Örgüt, ABD'nin savaş uçakları dahil olmak üzere bölgedeki teçhizatların "yok edildiğini" iddia etti.

ABD üssüne şok saldırı: Hepsini yok ettik!

bağlantılı Eş-Şebab, Kenya'da ve Kenya askerlerinin kullandığı üsse saldırı gerçekleştirildiğini ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri teçhizatının yok edildiğini iddia etti.

Kenya sundan yapılan açıklamada ise, sabaha karşı düzenlenen operasyonla saldırıya karşılık verildiği ve 4 saldırganın öldürüldüğü duyuruldu. Kenya ordusu, üssün güvende olduğunu belirterek, saldırı sırasında yakıt tanklarında yangın çıktığını bildirdi. Bir görgü tanığı, üssün üzerinden dumanlar yükseldiğini ifade etti.

ABD Komutanlığı (Africom), Kenya'daki Manda Körfezi'nde yer alan hava üssüne saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, durumun izlendiğini belirtti. Açıklamada, Eş-Şebab'ın saldırıyı üstlendiği ve gelişmelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

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