Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.

İKİ YENİ TEHDİT

Sosyal medya hesabı Twitter'dan iki yeni açıklama yapan Trump ilk mesajında, "Onlar (İran) bize saldırdı ve biz de karşılık verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa -ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum- onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde vuracağız!" dedi.

İkinci tehdit paylaşımında ise ABD Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri askeri ekipmanlar için 2 trilyon dolar harcadı. Biz dünyanın en büyüğü ve en iyisiyiz! İran bir Amerikan üssüne ya da bir Amerikalıya saldırırsa, bu yeni ve güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden onlara göndeririz" dedi.

DAHA ÖNCE DE "52 HEDEF BELİRLEDİK" DEMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."