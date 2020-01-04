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  • 04.01.2020 17:40
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 17:45

’nin kızından Ruhani’ye zor soru: Babamın intikamını kim alacak?

tarafından öldürülen lı general ’nin kızı, evlerine başsağlığına gelen Ruhani’ye "Babamın intikamını kim alacak?" diye sordu. Ruhani soruya “Hepsinin intikamını alacağız” diye cevap verdi.

Babamın intikamını kim alacak?

'ın başkenti 'ta saldırısında ölen lı komutan 'nin ailesine İran'ın ileri gelenlerince yapılan başsağlığı ziyaretleri sürüyor.

Eve başsağlığına gelenlerden biri de İran Hasan Ruhani oldu.

İran televizyonlarınca da yayınlanan ziyaret sırasında Süleymani'nin kızı olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan bir genç kadın, Ruhani'nin "Allah size sabır versin, bunu telafi edeceğiz" sözü üzerine "Babamın intikamını kim alacak" diye sordu.

Ruhani'nin de cevap olarak "Alacağız, hepsinin intikamını alacağız, hiç endişe etmeyin" dediği görüldü.

Süleymani'nin iki kızı ve üç oğlu var.

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