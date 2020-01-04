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  • 04.01.2020 22:54
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 22:54

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 'ta ABD saldırısında öldürülen lı general ve Başkan Yardımcısı el-Mühendis ile diğer 8 kişi için 3 günlük yas ilan etti.

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi, şehitler için bugünden itibaren üç günlük yas ilan etti." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (), 3 Ocak'ta, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General ve Başkan Yardımcısı el-Mühendis'i, Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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