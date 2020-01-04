ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Bağdat'ta Süleymani'nin öldürülmesini 11 Eylül saldırılarındaki teröristleri İran'a bağladı.

Trump yönetiminin Süleymani kararı Kongre'de senatörler tarafından da şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Haber7'nin haberine göre, yönetimi ve kararı savunmak amacıyla komplo teorilerini son çare olarak gören Pence, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Süleymani binlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren 12 teröristin 10'unun Afganistan'a seyahat etmesine yardım etti" dedi.





SÜLEYMANİ'NİN ADI GEÇMİYOR

11 Eylül komisyon raporunda, "İran veya hizbullah'ın 11 Eylül saldırısının planlamasının farkında olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadı. 19 teröristin 15'i Suudi Arabistan'dan geri kalanlar ise BAE,Lübnan ve Mısır'da geldi" ifadelerine yer verilirken 600 sayfalık raporda Süleymani'nin adı dahi geçmiyor.





AMAÇ SAVAŞI MEŞRULAŞTIRMAK

Sosyal medyada dolaşan komplo teorileri ile ABD'nin yönetim politikasını savunan Pence'in açıklamaları sonrasında uzmanlar, El Kaide ile İran arasında bir bağlantı kurulamadığını, iki grup arasındaki bağlantı konusunda ısrar etmenin sebebinin İran'a karşı bir savaşı yasal olarak meşrulaştırma çabasından olduğunu açıkladılar.





2001 YASASINA BAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

2001 yasası ABD Başkanı'na 11 Eylül'de meydana gelen saldırıları belirlediği, yetkilendirdiği, işlediği veya yardım ettiği tespit ettiği uluslara, kuruluşlara veya kişilere karşı gerekli ve uygun gücü kullanmasına izin verir.

Politika uzmanlarının eleştirilerine rağmen, Pence'in basın sekreteri olan Kate Walderman'ın açıklamalarında Süleymani'nin 11 Eylül saldırılarına yardım ettiği ancak kanıtlanmadığını iddia etti.