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  • 04.01.2020 06:37
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 06:37

ve Bahreyn 'a uçak seferlerini durdurdu

Son dakika haberine göre Havayolları ve Bahreyn Havayolları, 'a uçuşlarını ikinci bir talimata kadar durdurduğunu açıkladı. İranlı General tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu

Kraliyet Havayolları (JR) tarafından yapılan açıklamada, 'a uçuşların askıya alınmasının kentteki güvenlik durumunun istikrarsız olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Bağdat dışındaki Basra, , Necef ve Süleymaniye kentlerine uçuşların normal seyrinde sürdüğü bilgisi verildi.

Bahreyn'in havayolu de benzeri bir kararla Bağdat ve Necef kentlerine uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Gulf Air tarafından yapılan açıklamada, Bağdat ve Necef'e tüm gidiş gelişlerin 'taki istikrarsızlıktan dolayı ikinci bir emre kadar iptal edildiği kaydedildi.

Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

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