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  • 03.01.2020 13:49
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 13:57

Trump'ın emriyle öldüren Süleymani'nin yerine getirilen isim belli oldu! Tuğgeneral İsmail Kaani kimdir?

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyon sonrası öldürülen Kasım Süleyma'nin yerine geçecek isim belli oldu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadığı öğrenildi. Ayrıca İran Devrim Muhafızları, ABD'yi, "Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver" ifadeleriyle tehdit etti.

Süleymani'nin yerine getirilen isim belli oldu!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadığı öğrenildi.

İRAN'DAN TEHDİTLER
İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.


Kasım Süleymani'nin yerine getirilen Tuğgeneral İsmail Kaani
Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

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