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  • 03.01.2020 19:07
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 19:07

Trump: halkı, tarafından kontrol edilmek istemiyor

ABD Başkanı , 'ın 'ta yıllar içinde ciddi bir nüfuz alanı oluşturduğunu ancak Irak halkının bundan mutlu olmadığını kaydederek, "Bu durum asla iyi bitmeyecekti." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan flaş Irak açıklaması

ABD Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin yıllardır 'a milyarlarca dolar harcadığını belirtti.

Trump, "Irak halkı, İran tarafından domine edilmek ve kontrol edilmek istemiyor fakat bu kendi tercihleri. İran, 15 yıl boyunca Irak'ta giderek daha fazla kontrolü ele aldı ve Iraklılar bundan mutlu değil. Bu durum asla iyi bitmeyecekti." yorumunu yaptı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD (Pentagon), Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuş, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Kasım Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.

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