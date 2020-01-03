Son dakika haberine göre İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Uygun zaman ve mekanda çok sert bir intikam alınacak." Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam alınacağını açıkladı.
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