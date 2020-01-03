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  • 03.01.2020 18:34
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 19:02

Son dakika: 'dan ABD'ye yeni tehdit

Son dakika haberine göre 'dan ABD'ye yeni tehdit: "Uygun zaman ve mekanda çok sert bir intikam alınacak." Pentagon, ABD Başkanı 'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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