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  • 04.01.2020 02:43
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 02:45

Son dakika: 'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi, 6 kişi öldü

Irak Güvenlik Güçleri, 'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendiğini ve 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bağdat'ta bir konvoy vuruldu: 6 kişi öldü

Reuters'in haberine göre; Irak Güvenlik Güçleri, 'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendiğini 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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