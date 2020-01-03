Reuters'in haberine göre; Irak Güvenlik Güçleri, Bağdat'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendiğini 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: Bağdat'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi, 6 kişi öldü
Irak Güvenlik Güçleri, Bağdat'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendiğini ve 6 kişinin öldüğünü açıkladı.
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