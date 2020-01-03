O sonucu ölü bulundu TV programında Libya'da darbeci General Hafter'in sözcüsü Mismari'ye "Yani Trablus'a girmenizi bir Türk yapımı top mu engelliyor" diye tepki veren Al Arabiya sunucusu Necva Kasım, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Kasım'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

TV programında Libya'da darbeci General Hafter'in sözcüsü Mismari'ye "Yani Trablus'a girmenizi bir Türk yapımı top mu engelliyor" diye tepki veren Al Arabiya sunucusu Necva Kasım, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Kasım'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. TÜM MANŞETLER