TV programında Libya'da darbeci General Hafter'in sözcüsü Mismari'ye "Yani Trablus'a girmenizi bir Türk yapımı top mu engelliyor" diye tepki veren Al Arabiya sunucusu Necva Kasım, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Kasım'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.
- Dünya
- 03.01.2020
- Gazete
O sonucu ölü bulundu
TV programında Libya'da darbeci General Hafter'in sözcüsü Mismari'ye "Yani Trablus'a girmenizi bir Türk yapımı top mu engelliyor" diye tepki veren Al Arabiya sunucusu Necva Kasım, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Kasım'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.
- Tezkere kararı sonrası darbeci Sisi tutuştu!
- Irak'ta ABD operasyonu! Kilit isim öldürüldü
- Trump 15 Ocak'ta imzalayacak!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.