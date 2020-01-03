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  • 04.01.2020 07:08
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 07:14

'ın Daimi Temsilcisi Ravançi " zaten savaşı başlattı" deyip tehdit etti: İntikamımız çok sert olacak

'ın Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, "çok sert bir şekilde intikam alacaklarını" söyledi. Ravançi, ''Amerika, İran’a karşı sadece ekonomik savaş değil, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline düzenleyerek zaten savaşı başlattı” ifadelerini kullandı.

İran'dan bir tehdit daha!

Amerikan NBC Ulusal Televizyonuna konuşan Ravançi, Süleymani'nin hükümetinin daveti üzerine 'ta bulunduğunu belirterek, öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı.

Ravançi, "Bu, tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA ZATEN SAVAŞI BAŞLATTI"
Aynı gün CNN televizyonuna da mülakat veren Ravançi, "ABD ile İran arasında savaşa mı gidildiği" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Amerika, İran'a karşı sadece ekonomik savaş değil, bunun ötesinde, ülkesinde ve bölgede sevilen, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir."

Ravançi, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı haraket ettiğini tekrarlayarak, "ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak. Gelecekte olacakların tam sorumluluğunu taşımalıdırlar." ifadelerini kullandı.

İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD (), Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

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