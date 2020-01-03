ABD Savunma Bakanı Esper, İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara cevap vereceklerini belirtti. "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız" dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Milley de "Bölgedeki tüm kuvvetleri teyakkuza geçirdik" diye konuştu.
- Dünya
- 03.01.2020
- Gazete
ABD’den İran’a tehdit
ABD Savunma Bakanı Esper, İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara cevap vereceklerini belirtti. "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız" dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Milley de "Bölgedeki tüm kuvvetleri teyakkuza geçirdik" diye konuştu.
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