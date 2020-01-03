ABD’den İran’a tehdit

ABD Savunma Bakanı Esper, İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara cevap vereceklerini belirtti. "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız" dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Milley de "Bölgedeki tüm kuvvetleri teyakkuza geçirdik" diye konuştu.