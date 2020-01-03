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  • 04.01.2020 06:41
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 06:41

Kongresine "olası savaşının finansmanını engelleyen" tasarı sunuldu

Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, "Kongrenin izni olmadan ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu.

ABD Kongresine olası İran savaşının finansmanını engelleyen tasarı sunuldu

Senatoya Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisine vekil Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarılarda, Başkan yönetimine tepki gösterildi.

Trump yönetiminin 'yi yeni bir savaşa sürüklediği vurgulanan tasarıda, ABD Kongresinin izni olmadan 'a karşı askeri harekat için gerekli tüm finansmanın engellenmesi istendi.

"SAYISIZ CAN KAYBI VE TRİLYONLARCA DOLARA MAL OLUR"
Tasarılara ilişkin ortak bir açıklama yapan Sanders ve Khanna, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bizleri Orta Doğu'da yeni ve korkunç bir savaşa iten gelişmelere şahit oluyoruz. İran ile olası bir savaş, sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı gibi, bölgesel çatışmaları ve yerinden edilmiş insanların sayısını daha da arttıracaktır. Trilyonlarca doları bitmeyen savaşlar için değil, Amerikan halkının ihtiyacı için kullanmalıyız."

Öte yandan, İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl ABD Temsilciler Meclisinden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

ABD (), perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade etmişti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

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