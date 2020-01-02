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  • 02.01.2020 09:09
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 09:11

Ülke şokta! Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

'da içerisinde Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de bulunduğu helikopter başkent Taipei yakınlarında düştü. İlk gelen bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Shen, kurtarılanlar arasında yer aldı.

Ülke şokta! Genelkurmay Başkanı'nın helikopteri düştü

'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü.

Yerel basına göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada helikopterdeki 13 kişiden 11'i kurtarıldı. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanı Shen, kurtarılanlar arasında yer alırken savunma bakanlığı bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor.

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