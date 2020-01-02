Sudan ordusu, Batı Darfur eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sudan Ordusu sözcüsü Amir Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antonov-12 tipi askeri kargo uçağının, Cuneyne kentindeki aynı adlı havalimanından kalkışından 5 dakika sonra düştüğünü ve uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Muhammed, uçaktaki 7 kişilik mürettebat ile 4'ü çocuk, 11 sivilden kurtulan olmadığını belirtti.
"UÇAKTA ÜST DÜZEY İSİMLER BULUNMUYOR"
Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, askeri uçağın, Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentinde Cuneyne Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Salih, uçakta hükümetten ya da ordudan üst düzey isimlerin bulunmadığı belirtti.
Son 4 gündür onlarca kişinin hayatını kaybettiği kabile çatışmalarının yaşandığı Cuneyne kentinde, hükümet ve ordudan yetkililer incelemede bulunuyordu.
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