Bugünkü
Takvim

Papa Franciscus özür diledi

Papa Franciscus, önceki gün Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Dün 'Yeni Yıl Duası' sırasında skandal hareketine değinen Papa, "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de. Kötü örnek için özür diliyorum" dedi.

Papa Franciscus özür diledi
Papa Franciscus, önceki gün Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Dün 'Yeni Yıl Duası' sırasında skandal hareketine değinen Papa, "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de. Kötü örnek için özür diliyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriPapa Franciscus özür diledi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri