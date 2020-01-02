Papa Franciscus özür diledi Papa Franciscus, önceki gün Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Dün 'Yeni Yıl Duası' sırasında skandal hareketine değinen Papa, "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de. Kötü örnek için özür diliyorum" dedi.

Papa Franciscus, önceki gün Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Dün 'Yeni Yıl Duası' sırasında skandal hareketine değinen Papa, "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de. Kötü örnek için özür diliyorum" dedi. TÜM MANŞETLER