Papa Franciscus özür diledi

Papa Franciscus, önceki gün Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Dün 'Yeni Yıl Duası' sırasında skandal hareketine değinen Papa, "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de. Kötü örnek için özür diliyorum" dedi.
- Dünya
- 02.01.2020
- Gazete
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