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  • 02.01.2020 10:57
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 11:03

Merakla beklenen açıklama geldi! Trump 15 Ocak'ta imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacağını söyledi.

Trump 15 Ocak'ta imzalayacak!

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin´le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak´ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray´da düzenlenecek. Çin´den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin´e gideceğim" dedi.

Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin´in ABD´den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.

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