Merakla beklenen açıklama geldi! Trump 15 Ocak'ta imzalayacak

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin´le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak´ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray´da düzenlenecek. Çin´den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin´e gideceğim" dedi.

Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin´in ABD´den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.