Güney Kıbrıs’a boykot

Temmuz ayında Güney Kıbrıs'taki Aya Napa kasabasında, 19 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı kadın, 12 İsrailli'nin toplu tecavüzüne uğradı. Hemen polise giden kadın, bir süre sonra şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Güney Kıbrıs mahkemesi kadını "toplumu yanıltmaktan" suçlu buldu. Karara tepki gösteren İngilizler, sosyal medyada, 'Kıbrıs'ı boykot et' etiketiyle paylaşımlar yaptı
- Dünya
- 02.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.