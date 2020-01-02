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  • 02.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 09:21

Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi

Endonezya'daki sel faciasında ölü sayısı giderek artıyor... Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından, başkent Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde dün meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 olarak açıklandı.

Sel faciasında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Şiddetli ve kesintisiz yağışların, bazı bölgelerde toprak kayması ve nehirlerin taşmasına neden olduğunu belirten BNPB Sözcüsü Agus Wibowo, su baskınlarının en az 169 noktada hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Wibowo, bugün itibariyle başkent genelinde su baskınlarının ardından tahliye edilenlerin sayısının da 31 bini geçtiği bilgisini paylaştı.

Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, önümüzdeki günlerde beklenen aşırı yağışlara karşı da halka uyarıda bulunmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

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