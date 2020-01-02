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157 milyonluk saldırı

Pablo Picasso'nun Londra'daki Tate Modern Sanat Galerisi'nde bulunan "Bust of a Woman" tablosu 20 yaşında bir genç tarafından saldırıya uğradı. Yaklaşık 20 milyon sterlin (157 milyon TL) değer biçilen eserde yırtıklar oluştu.

157 milyonluk saldırı
Pablo Picasso'nun Londra'daki Tate Modern Sanat Galerisi'nde bulunan "Bust of a Woman" tablosu 20 yaşında bir genç tarafından saldırıya uğradı. Yaklaşık 20 milyon sterlin (157 milyon TL) değer biçilen eserde yırtıklar oluştu. Galeri hasar tespiti için tabloyu sergiden kaldırdı. Saldırgan genç, 30 Ocak'ta yapılacak ilk duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

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