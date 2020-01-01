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Türkiye korkusu

Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı 'nun 7 Ocak'ta Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi. Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde görüşme yapılacağını ifade etti.

Türkiye korkusu
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı 'nun 7 Ocak'ta Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi. Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde görüşme yapılacağını ifade etti.

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