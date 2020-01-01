Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 7 Ocak'ta Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi. Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde görüşme yapılacağını ifade etti.
- Dünya
- 01.01.2020
- Gazete
Türkiye korkusu
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 7 Ocak'ta Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi. Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde görüşme yapılacağını ifade etti.
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