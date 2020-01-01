Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da Saluk Atik köyünü hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktasını geçemeyince bombalı aracı köyün dışında patlattığı ifade edildi.
Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.
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