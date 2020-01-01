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  • 01.01.2020 14:11
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 14:15

: 'da bombalı : 2 ölü, 4 yaralı

haberi... Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li istler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. da 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

Tel Abyad'da bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, örgütü PKK/YPG'nin 'da Saluk Atik köyünü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktasını geçemeyince bombalı aracı köyün dışında patlattığı ifade edildi.



da, 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.





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