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Bir yanda acı ve gözyaşı, diğer tarafta ise görkemli yeni yıl kutlamaları...

’da dün iki farklı manzara vardı. Bir yanda yangın, acı ve gözyaşı, diğer tarafta ise görkemli yeni yıl kutlamaları... Ülkenin bir yanı alev alev yanarken Sydney'de caddeler rengarenkti. Havai fişek gösterileri herkesi büyüledi.

2019’a kabus gibi veda
Avustralya'da Victoria bölgesinde yangın çıktı... Batemans Bay ve daha güneyde bulunan Mallacoota sahillerinde yetkililerin uyarısıyla yaklaşık 4 bin kişi sahillere sığındı. Polis, 63 yaşındaki bir adam ve 29 yaşındaki oğlunun, kontrolden çıkan yangının evlerine sıçraması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahil kasabalarında etkili olan ve yerleşim yerlerinin etrafını saran yangınlarda bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu.



BİR TARAF KÜLDÜ
Yangından kaçanlar sahillere sığındı. Paniğe kapılan birçok kişi de teknelerle kaçtı...



BİR TARAF GÜLDÜ
Yeni yıla ilk giren ülke oldu... Yeni Zelanda, 'nin ilk dakikalarına yine havai fişek gösterileriyle 'Merhaba' dedi. Yeni yılı kutlayan bir diğer ülke ise yangın faciasının yaşandığı 'ydı. Ülkenin bir yanı alev alev yanarken Sydney'de caddeler rengarenkti. Havai fişek gösterileri herkesi büyüledi. Sabaha kadar eğlenen Sydneyliler, her anlarını sosyal medyaya yükledi.

2020'ye ilk giren ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya'ydı. Tüm dünyanın ekrandan takip ettiği Sydney'de görkemli kutlamalar yapıldı.



Avustralya'daki havai fişek gösterileri göz kamaştırdı.





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