Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.12.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 12:46

Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiği önünde protesto! Binayı ateşe verdiler

Son dakika haberine göre Irak'ta, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenleniyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor. Iraklı protestocular, büyükelçilik binasının duvarını ateşe verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldırdı.

Büyükelçilik binası önüne gelerek Amerikan bayrakları yakan öfkeli kalabalığın, yerleşkenin içerisine çeşitli nesneler fırlattığı ve güvenlik kameralarını parçaladıkları görüldü.

Bölgede bulunan AP muhabirleri, binayı koruyan güvenlik görevlilerinin de büyükelçiliğin içine çekildiğini gördüklerini aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiği önünde protesto! Binayı ateşe verdiler
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri