Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldırdı.
Büyükelçilik binası önüne gelerek Amerikan bayrakları yakan öfkeli kalabalığın, yerleşkenin içerisine çeşitli nesneler fırlattığı ve güvenlik kameralarını parçaladıkları görüldü.
Bölgede bulunan AP muhabirleri, binayı koruyan güvenlik görevlilerinin de büyükelçiliğin içine çekildiğini gördüklerini aktardı.
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