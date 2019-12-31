Fransa’dan skandal Libya adımı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Sisi ile Libya mutabakatını konuştu. Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.
- Dünya
- 31.12.2019
- Gazete
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