Bugünkü
Takvim

Fransa’dan skandal Libya adımı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Sisi ile Libya mutabakatını konuştu. Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Fransa’dan skandal Libya adımı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Sisi ile Libya mutabakatını konuştu. Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriFransa’dan skandal Libya adımı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri