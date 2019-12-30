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  • 31.12.2019 07:21
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 07:22

'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi

'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen ve 2'si Türk vatandaşı toplam 81 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Somali'deki bombalı saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu

Örgüte yakın "Somali Mimo" adlı internet sitesinde yer alan ve Şebab sözcüsüne ait olduğu belirtilen ses kaydında, bombalı saldırı üstlenildi.

Mogadişu'da cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi 'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

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