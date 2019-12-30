Libya'dan Rumlar’a sert tepki

Libya'da Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih'i kabul etmesinden sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Trablus Parlamentosu, Rumlarla diplomatik ilişkilerin acilen kesilmesini istedi.
- Dünya
- 30.12.2019
- Gazete
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