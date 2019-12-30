İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin Taht kasabası olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.19'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.



SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.30 17:48:46 39.2642 41.6828 15.4 -.- 1.9 -.- BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) İlksel

2019.12.30 17:32:49 39.0577 27.8303 8.0 -.- 3.1 3.1 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2019.12.30 17:30:14 39.0603 27.8460 4.3 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2019.12.30 17:17:36 35.9670 31.4945 9.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.30 16:00:44 39.8117 33.0468 0.0 -.- 1.6 -.- TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2019.12.30 15:59:28 39.8688 33.0717 0.0 -.- 1.9 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2019.12.30 14:10:42 37.5440 37.0247 9.3 -.- 1.7 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2019.12.30 12:10:11 38.2683 41.0437 10.7 -.- 1.9 -.- ALTINKUM-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

2019.12.30 11:51:57 36.4255 28.6800 13.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.30 11:44:10 40.5797 30.9110 5.1 -.- 2.1 -.- CAMYURDU-MUDURNU (BOLU) İlksel

2019.12.30 11:35:29 39.0435 37.3543 0.0 -.- 1.6 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel

2019.12.30 11:29:51 35.4075 29.4583 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel