Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.12.2019 20:28
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 20:29

Fransa'dan skandal adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Abdulfettah el Sisi ile Libya mutabakatını konuştu.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Sisi ile Libya mutabakatını konuştu.


SKANDAL AÇIKLAMA
Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu.

Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

DARBECİ SİSİ DARBECİ HAFTER DESTEKLİYOR
Libya'da Katar ve Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter'le ittifak halindeki Tobruk hükümetini destekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriFransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri