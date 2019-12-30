ABD’den İran’a bombalı cevap

Amerika, Irakta'ki üslerine karşı yapılan saldırılara aynı şekilde cevap verdi. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, Suriye ve Irak'taki İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait 5 noktayı vurduklarını duyurdu.
Amerika, Irakta'ki üslerine karşı yapılan saldırılara aynı şekilde cevap verdi. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, Suriye ve Irak'taki İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait 5 noktayı vurduklarını duyurdu.
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