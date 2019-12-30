Bugünkü
Takvim

ABD’den İran’a bombalı cevap

Amerika, Irakta'ki üslerine karşı yapılan saldırılara aynı şekilde cevap verdi. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, Suriye ve Irak'taki İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait 5 noktayı vurduklarını duyurdu.

ABD’den İran’a bombalı cevap
Amerika, Irakta'ki üslerine karşı yapılan saldırılara aynı şekilde cevap verdi. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, Suriye ve Irak'taki İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait 5 noktayı vurduklarını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD’den İran’a bombalı cevap
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri