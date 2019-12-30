ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı ABD’de küçük uçak, Louisiana eyaletindeki bir ilçede otoparka düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5’inin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Uçağın düşmesinin ardından otoparkta bulunan 2 aracın yandığı ve 2 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

ABD'de küçük uçak, Louisiana eyaletindeki bir ilçede otoparka düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitirenlerin arasında Global Data Systems şirketinin başkan yardımcısı Robert Vaughn Crisp (59), yine aynı şirketin başkanının eşi Gretchen Vincent (51) ve oğlu Michael Walker Vincent (15), WDSU TV kanalının spor muhabiri Carley McCord ve son olarak pilotun bulunduğu öğrenildi. Uçağın düşme nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, yaralanan 2 kişinin ise durumu iyi. TÜM MANŞETLER