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  • 29.12.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 11:36

lı isyancılardan skandal hareket! Rumlara gidip yardım istediler!

’nin hükümetiyle yaptığı deniz sınır yetki sıyla ’i paylaşım planları bozulan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Libyalı isyancılara kucak açtı.

Libyalı isyancılardan skandal hareket! Rumlara gidip yardım istediler!

'nın başkenti Trablus'a saldıran isyancı General Halife Hafter'in meclis heyeti dün Kıbrıs Rum yönetimini ziyarete geldi.

AB'YE MESAJ
Bir dizi temasta bulunan heyet, "AB, Türk askerinin gelişini engellesin" mesajı verdi. Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinden gelen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih önce Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ardından Rum Meclis Başkanı Dimitris Silluris'le bir araya geldi. -Libya sına karşı olduklarını belirten Salih, Rum Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye "Türkiye, Libya'ya asker göndermesin, gerginlik daha da tırmanır" mesajı göndermesini istedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Bingazi'ye giderek Akila Salih ile görüşmüş ve Libyalı isyancılara destek vermişti.

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