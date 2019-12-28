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Yolcu uçağı kalkışta düştü

Kazakistan'ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Kazakistan Acil Durumlar Komitesi yetkilileri, Bek Air Havayollarına ait uçağın neden düştüğü konusunda bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Yolcu uçağı kalkışta düştü
Kazakistan'ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Kazakistan Acil Durumlar Komitesi yetkilileri, Bek Air Havayollarına ait uçağın neden düştüğü konusunda bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

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