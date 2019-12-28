Suriye'de ilginç bir gelişme yaşandı... On binlerce kişinin katili Beşar Esad'ın danışmanı Butani Şaban, Beyrut merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Şaban, "Esad, ABD'ye petrollerini çaldığı için dava açmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı.
- Dünya
- 28.12.2019
- Gazete
Esad dava açıyormuş
Suriye'de ilginç bir gelişme yaşandı... On binlerce kişinin katili Beşar Esad'ın danışmanı Butani Şaban, Beyrut merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Şaban, "Esad, ABD'ye petrollerini çaldığı için dava açmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı.
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