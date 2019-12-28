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Esad dava açıyormuş

Suriye'de ilginç bir gelişme yaşandı... On binlerce kişinin katili Beşar Esad'ın danışmanı Butani Şaban, Beyrut merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Şaban, "Esad, ABD'ye petrollerini çaldığı için dava açmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı.

Esad dava açıyormuş
Suriye'de ilginç bir gelişme yaşandı... On binlerce kişinin katili Beşar Esad'ın danışmanı Butani Şaban, Beyrut merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Şaban, "Esad, ABD'ye petrollerini çaldığı için dava açmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı.

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