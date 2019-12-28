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  • 28.12.2019 23:51
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 23:51

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten 'deki terör saldırısına kınama

(BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM'den flaş Somali açıklaması

BM Genel Sekreterliği ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dujarric'in saldırıyı kınadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dujarric, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerini sunuyor. Bu korkunç suçun faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, ayrıca BM'nin barış ve kalkınma arayışlarında Somali hükümeti ve halkını destekleme konusundaki taahhüdünü yineliyor."

'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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