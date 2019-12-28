ABD'li Lexie Alford, tüm ülkeleri ziyaret eden en genç gezgin olarak Guinness rekorlar kitabına girdi. 21 yaşındaki Lexie, 177 günde 195 ülke ve egemen bölgeyi ziyaret etti. Ancak, bunun için tam iki yılını harcayan Lexie, 'en hızlı seyahat' kategorisindeki rekoru kıramadı. Bu kategorideki rekor, dünyayı 189 gün ve bir yılda dolaşan 22 yaşındaki Taylor Demonbreun adlı başka bir ABD'li turiste ait. Yolculuk kolay olmadı. 17 kez hastalandı.
Lexie Alford, 17 ülkede haber oldu.
Lexie Alford, 17 ülkede haber oldu.
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