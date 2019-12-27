Norveç Prensesi Martha Lousie ile 15 yıl evli kaldıktan sonra 2017 yılında boşanan yazar Ari Behn (47), intihar etti. Behn'in menajeri Geir Hakonsund, "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle en yakınları adına Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" dedi. Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja adına yapılan açıklamada ise "Uzun bir dönem ailemizin önemli bir parçası oldu. İyi ve sıcak hatıralarımız hep bizimle olacak" denildi.
- Dünya
- 27.12.2019
- Gazete
Prens Behn intihar etti
Norveç Prensesi Martha Lousie ile 15 yıl evli kaldıktan sonra 2017 yılında boşanan yazar Ari Behn (47), intihar etti. Behn'in menajeri Geir Hakonsund, "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle en yakınları adına Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" dedi. Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja adına yapılan açıklamada ise "Uzun bir dönem ailemizin önemli bir parçası oldu. İyi ve sıcak hatıralarımız hep bizimle olacak" denildi.
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