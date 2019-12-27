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Prens Behn etti

ile 15 yıl evli kaldıktan sonra 2017 yılında boşanan yazar (47), etti. Behn'in menajeri , "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle en yakınları adına Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" dedi. Norveç ve adına yapılan açıklamada ise "Uzun bir dönem ailemizin önemli bir parçası oldu. İyi ve sıcak hatıralarımız hep bizimle olacak" denildi.

Prens Behn intihar etti
Norveç Prensesi Martha Lousie ile 15 yıl evli kaldıktan sonra 2017 yılında boşanan yazar (47), etti. Behn'in menajeri , "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle en yakınları adına Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" dedi. Norveç ve adına yapılan açıklamada ise "Uzun bir dönem ailemizin önemli bir parçası oldu. İyi ve sıcak hatıralarımız hep bizimle olacak" denildi.

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