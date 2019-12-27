Rus Saba Balanov, öpücük hastalığına yakalandı. İstanbul'da tedavi altına alındı. Anne Christine, yardım çağrısı yaptı: Tek kurtuluşu ilik nakli. Kan da bulamıyoruz.
- Dünya
- 27.12.2019
- Gazete
Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesinden yardım çağrısı
Rus Saba Balanov, öpücük hastalığına yakalandı. İstanbul'da tedavi altına alındı. Anne Christine, yardım çağrısı yaptı: Tek kurtuluşu ilik nakli. Kan da bulamıyoruz.
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