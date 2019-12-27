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Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun sinden yardım çağrısı

, öpücük hastalığına yakalandı. 'da tedavi altına alındı.  Christine, yardım çağrısı yaptı: Tek kurtuluşu . Kan da bulamıyoruz.

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