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  • 27.12.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 13:34

'tan kalkan uçak yaptı

Irak Havayollarına -Minsk seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, 'da yaptı. Uçağın teknik sorunlar nedeniyle acil yaptığı öğrenildi.

Bağdat'tan kalkan uçak acil iniş yaptı

Bek Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından Irak Havayollarına ait yolcu 'ya gerçekleştirdi. -Minsk seferini gerçekleştiren uçağın teknik sorunlar nedeniyle acil yaptığı öğrenildi.

Uçakta 200 kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, olayda yaralı olmadığını duyurdu.

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