Bağdat'tan kalkan uçak acil iniş yaptı

Bek Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından Irak Havayollarına ait yolcu Rusya'ya acil iniş gerçekleştirdi. Bağdat-Minsk seferini gerçekleştiren uçağın teknik sorunlar nedeniyle acil yaptığı öğrenildi.
Uçakta 200 kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, olayda yaralı olmadığını duyurdu.
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