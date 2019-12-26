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  • 26.12.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 17:47

Son dakika: Trump'tan flaş açıklaması

Başkanı yaptığı açıklamada 'deki sivil ölümlerini ele aldı. ABD Başkanı Trump, ", İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor" dedi.

Trump'tan flaş Türkiye açıklaması

Başkanı , Suriye, Rusya ve İran'a 'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

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