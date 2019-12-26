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  • 27.12.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 07:10

'nin hakkındaki kirli planı ortaya çıktı!

'nin artan nüfuzuna karşı koymak isteyen 'nin , ve gibi müttefiklerine desteği artırarak Akdeniz'de ana aktör olmayı planlandığı belirtildi.

ABD'nin Doğu Akdeniz hakkındaki kirli planı ortaya çıktı!

2020 mali yılında hükümetin çalışmalarının finanse edilmesi yasa paketi geçen hafta Kongresi'nden geçmiş ve ardından Başkan tarafından imzalanmıştı.

Yasa paketine mercek tutan ABD'de yayınlanan gazetesi, paketin ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında anlaşmaların imzalandığı ve Atina'nın 'yı hava sahası ihlal suçlamaları yönelttiği bir dönemde yasalaştığına dikkat çekti.

Washington'un ülkeleriyle enerji ve güvenlik alanında ortaklık sayesinde ABD'yi bölgedeki doğalgaz pazarında ana aktör haline getirmeyi amaçladığını vurgulayan gazete, bu çerçevede kabul edilen önlemler arasında 'la askeri alandaki bağların güçlendirilmesi, 'a silah ambargosunun kaldırılması bulunduğunu yazdı.

The Hill'e konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Kıbrıs'a ambargoyu kaldıran ve Yunanistan'a gerekli askeri yardımı sağlayan bu yasa, ana bölgesel partnerlerde istikrar için gerekli yaklaşımı sağlıyor" dedi.

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