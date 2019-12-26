5 generali görevden aldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün çok konuşulacak bir adım attı. Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin neden görevden alındıkları konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün çok konuşulacak bir adım attı. Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin neden görevden alındıkları konusunda ise bir açıklama yapılmadı. TÜM MANŞETLER