Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün çok konuşulacak bir adım attı. Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin neden görevden alındıkları konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
- Dünya
- 26.12.2019
- Gazete
5 generali görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün çok konuşulacak bir adım attı. Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin neden görevden alındıkları konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
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