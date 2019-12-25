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  • 25.12.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 18:52

Putin 5 i görevden aldı

Devlet Başkanı , çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 i görevden aldı. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Putin 5 generali görevden aldı

Devlet Başkanı , çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 i görevden aldı.

Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.

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