Putin 5 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.
Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.
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