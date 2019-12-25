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  • 25.12.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 08:55

'da şiddetli

'nın Vancouver şehrinde 6,2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası bölgede can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Kanada'da şiddetli deprem

'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Kanada Deprem Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğu bildirildi.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.

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